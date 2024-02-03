獨家消息：禍不單行 粉絲怒吼 薛凱琪內地騷撻Q 林峯同遭殃

內地音樂騷於疫情過後開到成行成市，繼天后張惠妹及「小巨肺」G.E.M.等相繼開騷後，最終令樂迷出現消費疲態，近期不少音樂騷均以「不可抗力因素」突然遭煞停，實情銷情未如理想所致，日前就連於內地甚有號召力的林峯及薛凱琪也遭殃，音樂騷於舉行前3日被主辦方叫停，由於薛凱琪一個月內兩度取消開騷，令粉絲氣憤難平，頓時遷怒於其工作室。

內地經歷疫情後，經濟火速復甦，娛樂圈亦同樣受惠，去年內地電視劇單是開拍已多達500多部，造就多位流量明星工作接不停手，電影方面亦同樣出色，2023年度內地總票房錄得接近550億元人民幣（約611億港元），連帶元旦檔3日票房收逾15億元人民幣（逾16億港元），刷新中國電影史元旦檔票房紀錄，至於音樂範疇，不少歌手也趁機報復式開騷，實行要彌補疫情期間的損失。

結果一下子歌手們一窩蜂於內地開騷，起初的確反應空前熱烈，還出現搶飛熱潮，投資方見有利可圖便不停拍板籌備，惟歌迷消化一輪過後，逐步開始有選擇，結果於賣飛情況不理想及場地等種種因素下，令不少音樂騷最後要取消了事，繼去年底黃妍原定於廣州舉行首個內地個唱，惟主辦單位於開騷前數小時突然於社交網宣布取消演出，緊接就分別有菊梓喬及薛凱琪（Fiona）的音樂騷同告「出事」，於開騷前幾日遭主辦方以「因場地不可抗力因素」作為原因叫停，殺歌迷們一個措手不及。

銷情麻麻 力谷無效 不但如此，近日就連於內地有號召力的林峯亦遭殃，原定他牽頭的《2024龍重登場演唱會-佛山站》於上月27日舉行，同場還有擔任神秘嘉賓的Fiona、呂建忠、詹雯婷、藍光樂隊、梁君諾等台灣及內地歌手，林峯亦落力拍片宣傳，大抵銷情麻麻，售票網於開騷前3日還在谷飛，惟主辦單位卻於同日發出演出取消公告，同樣以「不可抗力因素」來解釋，並提供退票方案，表示將在7個工作天內，按實際付款金額發還至原付款帳戶，消息一出當然令一眾粉絲晴天霹靂，紛紛於眾星社交網留言，當中以Fiona的粉絲較為激動，皆因此乃伊人一個月內音樂騷被兩度煞停，粉絲更把怒氣發洩到其工作室上，當中有人寫道：「靠點譜吧，行不行啊？新專輯還沒發，演唱會也沒開，就把粉絲的熱情消耗成這樣。除了廣東也有其他地方可以選，能不能看看別的城市」、「再一再二不再三寶貝，接話請做好背調工作，2024希望你們可以打起精神來，認真一點，Vlog不要讓粉絲三催四請，一周剪一個幾分鐘的視頻應該不是很難為你們吧！」

樂迷消費力雖現疲態，不過踏入2024年，他們卻被一群極具分量的歌手，如G.E.M.（鄧紫棋）、張惠妹、張學友、周杰倫和林俊傑刺激他們睇騷欲，令到一眾巨星於市場上佔盡優勢！繼G.E.M.及天后級張惠妹的內地演出後，本月底歌神張學友也將轉戰上海站，而新加坡創作歌手林俊傑亦於下月在杭州舉行個唱，至於台灣天王周杰倫亦加入戰團，將於4至6月在杭州、福州及長沙舉行，可謂星光熠熠，開騷開不停！