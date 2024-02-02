羅拔唐尼戥不值 無緣爭后仍感幸運 瑪歌開腔息民憤

《第96屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下月11日早上舉行，提名名單上月公布，最令人意外的是澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）未能憑熱爆之作《Barbie芭比》角逐影后，令Fans群起鬧爆！一直保持沉默的她，本周二出席活動時終首度回應。

一身便服打扮的瑪歌，偕片中拍檔「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）出席《Barbie芭比》於「美國演員工會」的特別放映會，對於未獲提名影后，她似乎未有介意，只簡單說：「當你知道自己如此幸運時，就不會感到悲傷。」雖然無緣爭影后，但由於她本身是該片的監製之一，所以有份角逐「最佳電影」。

為8項提名開心 然而，提到執導的Greta Gerwig未獲「最佳導演」提名一事，她即語帶失望說：「顯然，我認為Greta應該以導演身份獲提名，因為是她一生一次所做的事情，但對於所有電影來說，去年都是令人難以置信的一年。」不過，她直言該片取得8項奧斯卡提名已足以令她欣喜若狂。

大批Fans為瑪歌聲討奧斯卡大會，憑賣座傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）角逐「最佳男配角」的美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦同樣替她不值，近日他受訪時直言瑪歌於今個頒獎季沒有獲得足夠認可，並指整部電影都是圍繞她展開，一切都是取決於其表演。