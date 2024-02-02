暢所欲玄：十二生肖運程：雞

屬雞的朋友於龍年運程，屬六合太歲之年，是最佳運程的生肖。五行屬金的雞在五行屬土的龍年，得到生旺，而且相合，吉星之力量加倍，凶星的力量減半。在這個大前提之下，屬雞的朋友自然是最好運程的一年。

月德吉星，是女性貴人，月德貴人與天德貴人一樣，就是得到幫助而毋須還人情的貴人。天德為男貴人，月德為女貴人。地解吉星，與天解吉星一樣，百樣之事都可解，這正是天解賜福禎祥，地解化難生恩。唐符吉星，在外國心中，中國人就是唐人，千多年前的唐朝盛世，令外國人見到東方人稱為唐人。唐符這吉星，就是唐朝的符咒可以幫助我們。

死符凶星，由於有唐符吉星同臨，所以這粒凶星不足以令你擔憂。小耗凶星，就是錢財破耗，龍雞相合，人與人之間交際密集，少少的錢財消耗自然有之，事業更上一層樓，這些耗費，理應物有所值。

龍年為水局，酉雞為水局之沐浴桃花，有利少男少女結識異性，脫單好年份。把桃花星作凶星論已不適合當下了。只是小心桃花帶咸池凶星，酒欲過度而影響健康，任何事情，適可而止為上。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅