許冠傑邀炎明熹登紅館

歌神許冠傑昨日宣布3月30日起在紅館舉行一連3場演唱會，是去年紅館騷的Part 2，當中會向兩位已故好友李小龍和黃霑致敬。他尋回黃霑一首未曝光的歌《紫信箋》，由於只記得第一句歌詞，所以他重新填詞該曲，又透露會邀請「聲夢人氣王」炎明熹擔任嘉賓。而活動上，《中年好聲音》歌手龍婷亦有現身。