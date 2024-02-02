娛樂

許冠傑邀炎明熹登紅館
歌神許冠傑昨日宣布3月30日起在紅館舉行一連3場演唱會，是去年紅館騷的Part 2，當中會向兩位已故好友李小龍和黃霑致敬。他尋回黃霑一首未曝光的歌《紫信箋》，由於只記得第一句歌詞，所以他重新填詞該曲，又透露會邀請「聲夢人氣王」炎明熹擔任嘉賓。而活動上，《中年好聲音》歌手龍婷亦有現身。
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