藝人王智騫早前憑6舊腹肌及麒麟臂於ViuTV劇集《I SWIM》成功突圍，之後他又於劇集《冰上火花》中大顯身手，展示運動細胞，形象健康討好。早前他分享多張赤裸上身的照片，大晒結實腹肌，單日吸逾5,000 Like，網民大讚他身材吸睛，但亦有人表示天氣凍，叫他着番件衫，十分搞笑。