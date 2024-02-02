秘密練兵同遭殃 鄺潔楹耍棍扑親頭 吳偉豪打到內傷

藝人鄺潔楹（Judy）、江嘉敏、吳偉豪及周嘉洛將為無綫新劇《武林》開工拍攝，他們之前已開始秘密練兵，身手有番咁上下，不過苦練之時難免受傷，兩位小花打到周身瘀，吳偉豪更搞到內傷！身形嬌小的Judy接受本報獨家訪問時，坦言現時練武進度可說是合格，但仍未達到她與監製心目中的理想程度：「之前監製畀條片我參考，片中個女仔耍棍係可以做到見唔到支棍，好有速度。（你有冇整瘀？）點都有啲，玩兵器真係好難避，始終自己肌肉唔多，每次訓練3、4個鐘，攞住棍轉20幾次已經超級攰，好難想像真正拍時會點，依家練習好多時會扑到自己個頭！」

江嘉敏在劇集《新四十二章》有不少動作戲，她指今次練習了3至4個月：「我係練掌，有同Judy對打，但佢哋有武器，我赤手空拳，擋嗰陣會好痛，練八卦掌時隻腳都好攰。」

詠春底子幫到手 至於吳偉豪之前在劇集《非常檢控官》都有挑戰打戲，不過今次截然不同，他說：「有啲偏向中國武術，主要用拳，唔使用棍用劍。」談到以前曾學習詠春，會否對打戲有幫助？他說：「嗰陣學咗一年，但都係好表面咁學，我覺得都有用，潛意識有啲嘢幫到我，姿勢打得靚啲。監製有啲特別拍攝手法，搵我試吓打出嚟有咩效果，我同師傅拍咗段片，雖然表面冇咩瘀傷，但返到屋企隻手好痛。（即係內傷？）我唔知係咪內傷，可能係啲瘀未散出嚟。」