鄧月平激凸練功 謝安琪新片殺入電影節成「焦點」

藝人謝安琪（Kay）與鄧月平合作的新片《臥底的退隱生活》獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節，同聲表示今次是新挑戰。Kay開心與從未交手的好演員合作；鄧月平則特意習武備戰片中的打戲，更因此愛上武術。

由謝安琪、鄧月平、陳毅燊（ANSONBEAN）、唐詩詠及鄭丹瑞等主演，白只特別演出及陳煒友情演出的電影《臥底的退隱生活》，獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節「焦點單元」及「特別聚焦香港」單元，並將於電影節舉行世界首映。片中演母親的Kay直言心情興奮：「拍《臥》片前已有一段長時間未參與電視及電影演出，這次算是我重新投入拍攝的作品。」她指整個團體合作融洽，片中很多演員都未曾合作，對她來說是非常嶄新的陣容。

望吸引日本觀眾訪港

至於飾演Kay女兒的鄧月平亦興奮表示：「很開心可以參加大阪亞洲電影節，這部電影極具香港特色情懷，希望日本觀眾看完會有想來香港旅行的衝動。今次有很多新演員參演，包括我在內，希望大家多多留意。」她直言最大收穫是認識了Kay，大讚對方是感染力很強的演員，又指今次打戲較多：「對我來說是新挑戰，所以在拍攝前期做了很多準備，比如練功夫，特別請求監製幫我加堂加操，拍完後愛上了功夫。」從劇照所見，她穿貼身運動服演半蹲練功戲，打得又睇得！