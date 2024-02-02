浸溫泉各自修行 鄧凱文谷胸博上位 郭柏妍包到冚讓路

上位小花郭柏妍與師妹鄧凱文到內地拍攝旅遊節目，二人齊齊浸溫泉。師妹以三點式水着上陣，郭柏妍卻包到冚，相形見絀，令一班觀眾大感失望！

港姐出身的無綫小花郭柏妍與師妹鄧凱文齊齊為節目《大灣區美味好玩攻略》擔任嘉賓，拍攝期間她們到惠州浸溫泉。身材向來有睇頭的鄧凱文，首次穿泳裝拍節目，她以白色性感三點式谷胸上陣，夾出事業線又大晒長腿。她接受本報獨家訪問時坦言：「今次拍嘢浸溫泉其實都驚走光，所以有做足安全措施！」問到之前選港姐都要三點式上陣，是否已習慣？她說：「選港姐時淨係行吓，唔使浸落水，感覺唔一樣。浸溫泉真係好舒服、好暖，因為拍嗰陣好凍。節目組嘅同事好好，我一上水就即刻畀毛巾我包住，所以都算係寓工作於娛樂，好享受今次拍攝過程。」

師妹以為着錯衫 鄧凱文性感上陣，反觀師姐郭柏妍就非常「錫身」，穿上由頭包到落腳的長袖防水衣，令鄧凱文大吃一驚，以為是自己着錯泳衣，問到：「師姐，你話我哋一齊着泳衣上位嘅？」郭柏妍即笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個係其中一種，我就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」