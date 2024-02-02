鍾采羲最Fit生招牌

性感女星鍾采羲因投資健身室而再度活躍人前，現年36歲的她身材保持良好，上圍依然相當豐滿。前日她在網上分享一輯靚相，昏黃色燈光打在她身上，效果相當唯美。身穿吊帶裙的她露出迷人鎖骨，深長事業線若隱若現，相當吸睛。