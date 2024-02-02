2月2日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鍾采羲最Fit生招牌
鍾采羲以慵懶甫士騷Quali。
性感女星鍾采羲因投資健身室而再度活躍人前，現年36歲的她身材保持良好，上圍依然相當豐滿。前日她在網上分享一輯靚相，昏黃色燈光打在她身上，效果相當唯美。身穿吊帶裙的她露出迷人鎖骨，深長事業線若隱若現，相當吸睛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240202-0202_00282_036/鍾采羲最Fit生招牌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc