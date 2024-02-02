獨家專訪：力求滿分 搵唔番初心 新歌撫慰不安心靈 姚焯菲逃避長大

17歲「聲夢小花」姚焯菲近日推出新歌《初心小島》，歌詞寄載着她期待成長、但又害怕成為大人的矛盾少女心情，如今她最想逃避的是學業，當成績不似預期，她便會感到沮喪，不過將於9月迎來18歲成人禮的她，正嘗試減壓來安撫不安情緒。

姚焯菲（Chantel）年紀輕輕已參加歌唱比賽入行，經過娛樂圈五光十色的洗禮，經歷比同齡人多，內心感受也更複雜。她直言新歌《初心小島》並非講她的初心，而是指她找不回初心，MV亦反映其內心真實世界：「可能人大咗，眼界闊咗，同時顧慮亦多咗，會好想逃離呢個狀態，好想返去嗰個好奇、無憂無慮嘅自己，當然我都接受自己會成長，我知自己未夠成熟，想長大但又唔想長大，好矛盾。」

她在MV分飾初心及人前的自己，當中有很多細微表情要演繹，Chantel坦言演戲並非強項：「其中一幕要我喺人前保持禮貌微笑，但當所有人離開後，就變到好迷惘，我覺得好有難度亦最難忘。」她認為成年人的世界有很多限制及責任，令她感到成長是件很可怕的事：「我記得老師講過，年輕人同成年人都有不安，希望呢首歌可以撫慰同樣內心感到不安嘅大人。」

嚴苛時間表自我鞭策 現時令她感到最辛苦的是讀書，尤其當成績退步時，對她造成很大打擊，就似多努力也沒用：「可能我將成績Set得太高，但唔高又冇乜意思，最希望每科都可以有7分滿分，但距離目標仲差4成，呢啲係我畀自己嘅壓力。」其減壓方法是定下時間表，晚上9時半左右才允許自己煲劇、玩樂及跟父母通電話：「我習慣做晒工作先休息，咁先有推動力繼續衝。」