中娛星動：蔡卓宜有樣學樣玩《浪姐5》 王心凌翻盤超越蔡依林 叫座力勝郎朗

王心凌之前憑《浪姐》成功翻身，身價升級之餘，演唱會更登「14億人最想看之冠」，不少網民撐她終於超越天后蔡依林。而《浪姐5》亦已開始籌備，今次搞搞新意思加入素人，而王大陸舊愛蔡卓宜日前參加初選時性感載歌載舞。

內地綜藝節目《浪姐5》現時積極製作中，之前多輯帶挈不少女星翻紅，最成功莫過於台灣「甜心教主」王心凌，在節目憑《愛你》一曲勾起集體回憶，半年速賺半億。她之後在內地愈來愈紅，開演唱會、做商演賺到開巷。

日前有網民在社交網以「王心凌演唱會登14億人最想看之冠軍」為題發文：「內地最大的演唱會購票網站排行榜，王心凌4月的北京演唱會為最多人想看的，第2名也是王心凌，收藏數比第3名的郎朗多出3倍！」該網民指去年9月有睇王心凌在台北小巨蛋舉行的演唱會，認為其造型、唱功及舞蹈都是實力派，不少網民踴躍留言：「王心凌終於超越蔡依林了！」、「浪姐只靠一首《愛你》回憶殺瞬間翻盤。」

新一季加入素人混戰 另外，《浪姐5》日前正式官宣，今輯跟過往不同，將加入素人參加，歡迎年滿30歲、熱愛唱歌、跳舞及表演的女生參賽，藝人更減至25人，務求做到「星素結合」的模式。日前節目組秘密進行初選，參加者包括馬來西亞女星、王大陸前女友蔡卓宜，2020年曾參加內地選秀節目《青春有你2》的她剛滿30歲，符合參加資格。她在社交網上載徵選時的影片，片中見她穿着露腰小背心及皮短裙又唱又跳，她留言：「這幾年最大的進步不是唱歌跳舞，是自信與勇氣。」其他已報名的女生還有內地嘻哈說唱女歌手萬妮達、曾參加《超級女聲》的內地女歌手何潔、女團SNH48前成員戴萌、前韓國女團Fiestar成員曹璐等。