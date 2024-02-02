「草蜢仔金貴祥」掀70年代功夫熱

《功夫》是70年代美國廣播公司（ABC）的劇集，劇集開播之後大受歡迎，並於美國掀起一片「功夫熱」。相隔11年、於1986年原班人馬開拍電視電影版《草蜢仔再顯神通》（Kung Fu:The Movie），並由電影《標殺令》（Kill Bill）已故美國男星大衞卡列甸（David Carradine）繼續飾演「金貴祥」，而為了增加噱頭，電視台邀請當時從未有演出經驗的李小龍之子李國豪（Brandon Lee）參與演出，飾演「金貴祥」的兒子Chung Wang，可惜整體成績一般。

至2021年，CW電視頻道亦曾重拍《功》新版劇集，不過故事作出很大改動，改由美籍華裔女新人梁安平（Olivia Liang）擔正主角。故事講述醉心武術的美籍華裔少女前往中國的少林寺學武，當她回到家鄉後發現到處都是罪案，遂利用武術技能和少林價值觀來保護自己的社區，將罪犯繩之於法。不過新版劇集同樣成績一般，未能獲得很大回響。