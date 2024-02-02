《殺神》班底再合作 翻拍李小龍構思經典 甄子丹出動家傳絕學過招

「宇宙最強」甄子丹繼《殺神John Wick 4》後，將再度演出荷里活電影，新作大有來頭，重拍由已故影星李小龍構思、70年代熱爆的武打劇集《功夫》！由於故事男主角武功高強，子丹笑言要從私藏的武林秘笈中翻出幾招，務求令觀眾耳目一新！

甄子丹去年在荷里活賣座動作片《殺神John Wick 4》（John Wick Chapter 4）搶盡風頭，昨日有美國電影網站透露，他將與《殺神》系列首集導演David Leitch合作，重拍70年代美國大受歡迎的武打劇集《功夫》（Kung Fu）電影版。早年李小龍遺孀蓮達在回憶錄中曾透露，《功夫》故事構思來自李小龍，當年他更有意出任男主角，可惜最終未能成事。

今次《功》片將由David監製及執導，華裔編劇家Stephen Chin負責撰寫劇本，而劇集原版創作人Ed Spielman將任影片的執行監製，並由87North與環球電影公司一同製作及發行。導演David對於今次跟子丹合作大呼期待，並說：「他既是一位非常有才華的演員，也是一位動作電影傳奇，能夠有一位真正的武術大師來領導這部全球電影是我的榮幸。有了甄子丹擔任我們的男主角，我們的合作將是令人興奮的事情。」

近日正忙於為另一新片《誤判》在港開工的子丹，對於將重演經典，他表示：「好高興有電影公司同導演David Leitch嘅邀請，David好多部電影都獨具風格，同埋獲得極大嘅商業成功，相信今次會產生好多火花。我會一如以往拍好每一部電影，繼續透過國際舞台展示中國演員嘅魅力。」

今次子丹飾演的角色十八般武藝樣樣皆精，其中有一幕挑戰少林寺18銅人，更要使出不少真功夫，問到拍攝該片前會作甚麼準備？他幽默笑說：「哈哈， 我可能會將收埋喺床下底嘅家傳武林秘笈攞出嚟，揀番幾招放喺電影入面，等觀眾可以睇到更多精彩嘅招式。」

深水埗狂奔冇索氣 《功》片預計今年10月左右開拍，子丹指現時先專注拍攝港產電影《誤判》，4、5月則會開拍《導火線2》，之後再投入其他新Project。而日前他在深水埗為《誤》片開工，被獨家拍下照片，當時正拍攝一場大型撞車戲，化到滿面瘀傷的他在街頭狂跑十多次，平日經常操練身手兼做運動的他，極速來回奔跑多次亦未有半點索氣，Cut機後更即睇Playback與導演交流，相當着緊拍攝。期間有街坊跟子丹打招呼，不用埋位時他亦有揮手回應，相當親切。