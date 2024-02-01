着Kim出品內衣拍MV 珍妮花「飛釘」大解放 網友傷感

荷里活歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）早前推出新歌《Can't Get Enough》時收起性感扮新娘子，而前日她再推出同一首歌的混音版本MV，今次她大解放「飛釘」演出，挑戰網絡尺度！

年屆54歲的珍妮花於新MV中以不同性感造型出現，除了紅色低胸舞衣以及黑色比堅尼外，最大膽就是她的「飛釘」演出，不過她並非沒有戴Bra真空上陣，而是穿了由美國真人騷女王Kim Kardashian內衣品牌出品的「乳頭內衣」，驟眼看十足半裸！之前Kim宣布推出「激凸內衣」，並親自上陣做模特兒。不過該系列曝光後，亦因意識大膽而惹來不少爭議聲。

造型「惹火」引話題 MV成功「搶眼球」，亦引來不少話題，一眾粉絲紛紛留言大讚珍妮花造型火辣，其中有粉絲表示：「珍妮花近六張嘢，但仲係好似30歲咁！佢真係好正斗！無話可說！我好崇拜佢嘅才華、佢嘅美麗同佢嘅態度。」不過同時有網民嫌她年紀大，不適宜作如此打扮，其中有網民表示：「好傷心見到佢咁嘅年紀都仲要以咁嘅方式嚟引人注意，或許佢應該繼續做多啲音樂，不過着多幾件衫啦！」