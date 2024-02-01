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蔡依林素顏為蔡健雅慶生
金曲歌后蔡健雅（Tanya）迎來49歲生日，晒出與天后蔡依林的慶生合照。Tanya對鏡頭比出「50」，旁邊的蔡依林亦將右手比成「5」字，素顏的她依然美麗，與壽星女一樣絲毫未見歲月痕迹。
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