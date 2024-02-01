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龍門陣
小S晒肉感 搶女兒鏡
小S嫌滑雪麻煩，只想在艷陽下喝酒看孩子逐浪。
台灣女星徐熙娣（小S）日前一家出門外遊享受陽光與海灘，二女Lily出發時大晒長腿，於海邊合照時又展露纖腰，青春無敵當然搶鏡。不過小S不讓女兒專美，晒出性感泳裝照，火辣身材力證老娘實力，還寫道：「45歲有點肉還挺性感的啊，甚麼螞蟻腰？走開！」
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