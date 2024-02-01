中娛星動：新春預售票房 趙麗穎跑贏賈玲

內地春節檔電影預售票房暫時以趙麗穎主演、張藝謀執導的《第二十條》領先，戲中趙麗穎飾聾啞媽媽，造型拋低偶像包袱；至於賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，卻被指有歧視胖女之嫌。

內地春節檔電影預售已開始，截至昨日早上11時為止，《第二十條》暫時領先排首位，緊隨其後的分別是賈玲的《熱辣滾燙》及范丞丞、沈騰主演的《飛馳人生2》。三套電影主題各異，趙麗穎於片中飾演聾啞媽媽，日前部分片段流出引起很大關注，因其造型極其樸素，毫無偶像包袱，看來趙麗穎銳意擺脫流量明星之名。雖然趙麗穎於戲中只是女三角色，但導演張藝謀對她稱讚有加。

至於《熱》片在宣傳上相當積極，賈玲為演繹拳擊手角色，激瘦過百磅之多，犧牲甚大。不過有網民覺得戲中賈玲的形象和人設有歧視肥胖女孩之嫌，各大平台評論區兩小時內有2,000多則吐槽留言，甚至有人揚言罷睇。

范丞丞學以致用 而《飛馳人生2》預告片則喜感十足，內容講述教車師傅沈騰攜新人車手范丞丞出征賽車的故事。范丞丞日前開直播時透露早已考了賽車牌照，但苦無用武之地，故很開心今次有機會拍攝賽車的題材。