「宇宙最強」甄子丹忙於拍攝新片，有網民在上環巧遇他為一場飛車戲取景，只見一輛房車高速駛過後煞停，子丹施施然落車，氣勢逼人！大明星駕到當然吸引大批市民圍觀，不少旅客亦好奇張望，得悉是子丹後非常雀躍。早前子丹出席活動時，曾表示希望電影可於農曆新年前完成，望與家人度歲。