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郭富城抱病谷戲要人扶
天王郭富城近日忙於為新片《臨時劫案》四出宣傳，日前有網民拍得他與林家棟現身內地戲院謝票時，神情呆滯不時放空，全程面露疲態，行樓梯時更要林家棟攙扶，健康狀況令人擔心，網民留言：「郭富城路演現場，感覺一天下來有點累了，經常放空。」有網民估計他有病在身：「應該是病了，似在發冷。」
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