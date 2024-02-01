麥明詩公開男友床片 主動求婚「找數」

「十優港姐」麥明詩與機師男友盛勁為終親認婚訊，更公開兩次求婚的動容時刻。男方在悉尼沙灘跪地送「鑽戒」搞喊女友；而女方亦「找數」，當眾公開「床片」嚇窒男友兼向他求婚，閃爆全網！

32歲的麥明詩自本月25日疑被攝影師錯手上載婚照後，傳3月行禮的一對準新人一直未有表態，前晚盛勁為突然上載麥明詩向他求婚的短片，片中兩人似跟朋友聚會，玩遊戲期間，螢幕突然播出「求婚片」，躺在床上的他被問：「你應承我啲咩？」他說：「應承同你一齊一生一世。」接着彈出「盛勁為：你願意同我結婚嗎？」字句，全場即時起哄。

短片播畢後，麥明詩拿出禮物盒怕醜說：「我想同你結婚。」盛勁為失笑反問：「向我求婚呀？」麥明詩打開盒子展示「求婚錶」，傻笑再問一次：「你願唔願意同我結婚呀？」全場瘋狂尖叫。其後，盛勁為面紅紅說：「片入面講嘅嘢，全部都係真心話。」

失業促成良緣 他在社交網撰長文剖白「被求婚」心情，憶述疫情期間失業，麥明詩介紹他到無綫工作，他笑言本着「識女仔」心態答應，想不到最終與對方撻着：「我講笑話，如果我哋結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎！我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做……好嘢。」並透露女友最令他難忘的一番話：「你話：『你未Resume番，食飯等我請啦！嗱！你一飛番就以後都係你請我食飯㗎啦！』」

麥明詩亦在社交網回應「愛的呼喚」，公開男友在悉尼沙灘跪地求婚的照片，除有玫瑰花外還有超巨型「鑽戒」，雖然只是玩具，但已冧到她喜極而泣。兩口子收到海量祝賀，麥爸爸看見準女婿留言稱要學林盛斌生多個小朋友，即Tag林盛斌叫他「過幾招」，又叮囑準女婿：「你要愛她、照顧她、保護她。」盛勁為即承諾：「我會愛護她，照顧她、保護她。」