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李彩華雪地漫步 邊行邊剝
李彩華在雪地着吊帶小背心，確實要靚唔要命！
藝人李彩華保養得宜，不但外表保持少女味，連心境亦一樣年輕。近日她去了日本二世古滑雪，見她在嚴寒天氣下，在雪地穿上吊帶裝拍美照打卡，雖然外披毛衣，但興之所至邊行邊脫露出香肩。她皮膚白滑及身材纖瘦，當中「A4腰」更是焦點所在，加上一雙修長美腿，讓網民直呼羨慕不已。
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