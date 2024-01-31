學指原莉乃做製作人 板野友美打造女團 被嘲徇私捧自己友

近年日本偶像女團如雨後春筍，首度做製作人的組合AKB48舊將板野友美，亦大搞選拔打造新女團，不過脫穎而出的成員竟包括其胞妹及姑仔，網民即嘲她公器私用，自己友玩晒！

32歲的板野友美曾是AKB的人氣「神7」成員之一，但2013年離隊單飛後，在樂壇發展麻麻。婚後她轉行時尚路線，經營時裝及護膚品生意，但去年爆出跟生意拍檔鬧出金錢糾紛，更被告上法庭。

9人女團登場 眼見AKB舊隊友指原莉乃近年監製女團=LOVE、≠ME等，搞得有聲有色，板野亦有樣學樣擔任製作人，打造全新女團「RoLuANGEL」。她去年進行公開招募，吸引逾2,000名少女報名參加。經過一輪篩選及面試後，前日公開最終9名成員名單，其入行多年的28歲奀星細妹板野成美與棒球手老公高橋奎二的胞妹高橋美結都有份，令外界質疑她公器私用，借組合捧「自己友」。

至於前年鬧出勾佬醜聞的舊隊友篠田麻里子，近日因參演不倫劇《不離婚的男人》成為話題。她被爆為演好劇中的不倫人妻角色，事前狂睇AV模仿呻吟聲。