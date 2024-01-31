暢所欲玄：年初一至七忌吃食物

傳說女媧以七天創造世界萬物次序，由正月初一至初七，每日也屬於一種對應的動物，傳統上，會避免在當天吃相應的食物。

年初一是「雞」的生日，當日的第一餐吃素，福報比起全年吃素更佳。年初二是「狗」的生日，亦是農曆年後的第一個「禡」，人們習慣進行首個祭祀儀式，亦即「開年」。每逢祭祀完畢都會準備一頓豐富的「開年飯」慶祝。年初三是「豬」的生日，當日不吃豬，又是「赤狗日」，據說赤狗是「熛怒之神」，會為人間帶來口舌是非，因此傳統上初三不宜外出，更加不會到親友家中拜年，以免招引爭執。

年初四是「羊」的生日，亦是迎接灶神的日子，務必慎重虔誠，不宜在廚房裸露身體、哭泣吵鬧。年初五是「牛」的生日，傳統上，年初一至初四家中的垃圾為「財氣」，不宜清走，而到初五，垃圾變成「窮氣」，宜將垃圾清理乾淨，象徵「送窮」。而初五俗傳為財神誕辰，送走窮氣，便可「接財神」迎神招財。年初六是「馬」的生日。年初七為「人」的生日，民間習慣以菠菜、芹菜、薺菜、大蒜、青葱、茴等七種菜煮成「七寶羹」，相傳吃後可以去除霉運邪氣，亦習慣吃麵條，象徵吃壽麵的意思。傳統上，這天亦不會對人用刑。

堪輿學家麥玲玲師傅