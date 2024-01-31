Phoebus無懼緋聞翻炒

組合P1X3L成員葉振弘、歐鎮灝及吳啟洋（Phoebus）昨日出席ViuTV節目《P1X3L 5G 八星賀歲》記者會，並宣布節目成員將於4月開騷。Phoebus透露今次行程比上次台灣輕鬆得多，問到曾與許寶恆傳緋聞的他，今次再合作會否擔心緋聞被翻炒？他表示並不擔心。