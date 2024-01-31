情人節餵飽老婆 陳家樂連詩雅轉身份 期待「組隊」派利是

藝人陳家樂與太太連詩雅將迎來婚後首個農曆新年，日前出席活動時，他笑指封利是別有一番感覺，期待兩夫婦以家人身份派利是。他又指太太早前陪他為角色節食減肥，希望之後可以一起出埠旅行，擦餐飽補數。

陳家樂日前出席時裝設計大賽，為新片角色留了鬍鬚的他以新形象示人，席間大談環保概念，表示除了把舊衣物回收再重新設計，亦可以為過時衣物增添新元素，藉此帶出時尚感。

去年與歌手連詩雅（Shiga）結婚的家樂，快將迎來婚後首個農曆新年，他直言封利是時感覺特別：「以前同佢拍拖嘅時候，我封我姓陳嘅利是封，佢有佢自己嘅靚靚利是封，今年我哋統一用一款利是封，大家一齊去揀選屬於我哋嘅利是封，個感覺都幾特別，感覺我哋係一條Team、我哋係屬於一個團隊咁樣去做呢件事。第一年真係家庭咁樣去派利是，都幾期待。」

Shiga體貼陪節食 談到農曆新年後緊接就是二人婚後首個情人節，家樂坦言未有部署：「因為依家拍緊電影，希望完咗之後會同佢去到旅行。呢套電影籌備咗一段時間，喺造型上有啲改變，要減肥，佢一路都陪我地獄式節食，所以完成呢部電影後希望可以同佢放假，情人節去旅行食番餐飽。」

對於不少觀眾讚他在英皇電影《金手指》表現不俗，他謙稱有份參演已很開心：「今次大家留意到我嘅角色，自己好感動，因為能夠喺咁多角色入面畀到深刻印象觀眾，好受寵若驚。亦好多謝畀咗好多鼓勵我嘅導演，同埋超級巨星梁生（梁朝偉），有佢嘅演出先會帶動到其他演員交出更加好嘅表現。」