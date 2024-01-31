中娛星動：重提「3億對賭」協議 楊冪退出長駐綜藝 專心演戲
內地頂流女星楊冪是綜藝節目《密室大逃脫》的元老級成員，但近日網傳新一季名單中沒有她，令她今年集中拍戲之說更見真確。而她近日受訪時，揚言不後悔離開舊東家，又重提「3億對賭」協議。
早於2019年開始參與《密室大逃脫》的楊冪，聯同張國偉、謝依霖、鄧倫、黃明昊及魏大勛擔任常駐嘉賓，參與者需在大型密室中破解線索，並逃出密室。元老級成員楊冪不經不覺已參演了5季，前年她更在錄影期間意外傷眼險盲，休養了兩個月才復工，不過意外未有嚇怕她，她之後繼續參與節目演出。
不過，近日網上流傳節目第6季的藝人陣容，當中未見楊冪，但見黃明昊、大張偉及張國偉等舊成員回歸之餘，還加入「95後小花」虞書欣及新進小生張凌赫，網民紛紛推測新一季會「換血」。而且之前有傳楊冪離開舊東家「嘉行傳媒」後，將集中演影視作品，2024年未有安排拍攝綜藝，相信她不會參與《密6》。
不後悔離開舊東家
楊冪去年宣布離開自己一手創立的公司，自立門戶繼續演藝事業，當時消息撼動內地娛樂圈及財經界，有指她多年來帶挈公司估值高達65億元人民幣（約71.85億港元）。近日她接受內地傳媒訪問時，提到曾有傳她為自家公司籌集資金掛牌上市，承諾於3年內淨賺3.1億元人民幣（約3.43億港元），她坦言不知道為何會傳成這樣，認為當有利益衝突的時候就會有正反方，能取捨就取捨，只要上過班的人就會明白。她又說：「『離嘉』是因為自己覺得不對。人生中少一個愛你的人，少一個騙你的人，都不會成就今天的你。過去的這些經歷，你不能只撿好的，哪有這麼好的事，我覺得好的都是我的選擇，壞的都是別人做的選擇，他們強迫我做的，這不公平，沒有這樣的道理。」她更表明不後悔自己的選擇，網民大讚她食得鹹魚抵得渴，而「#楊冪回應三億對賭傳聞#」更登上熱搜第一位。
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