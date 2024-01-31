中娛星動：重提「3億對賭」協議 楊冪退出長駐綜藝 專心演戲

不後悔離開舊東家

楊冪去年宣布離開自己一手創立的公司，自立門戶繼續演藝事業，當時消息撼動內地娛樂圈及財經界，有指她多年來帶挈公司估值高達65億元人民幣（約71.85億港元）。近日她接受內地傳媒訪問時，提到曾有傳她為自家公司籌集資金掛牌上市，承諾於3年內淨賺3.1億元人民幣（約3.43億港元），她坦言不知道為何會傳成這樣，認為當有利益衝突的時候就會有正反方，能取捨就取捨，只要上過班的人就會明白。她又說：「『離嘉』是因為自己覺得不對。人生中少一個愛你的人，少一個騙你的人，都不會成就今天的你。過去的這些經歷，你不能只撿好的，哪有這麼好的事，我覺得好的都是我的選擇，壞的都是別人做的選擇，他們強迫我做的，這不公平，沒有這樣的道理。」她更表明不後悔自己的選擇，網民大讚她食得鹹魚抵得渴，而「#楊冪回應三億對賭傳聞#」更登上熱搜第一位。