Twins開騷遇突襲 阿Sa遭「狂迷」強吻留唇印

阿Sa

組合Twins在港舉行演唱會吸引不少圈中人捧場，好友鄭希怡更化身「狂迷」強吻蔡卓妍（阿Sa），全場哄動。演唱會期間鍾欣潼（阿嬌）打側手翻時不慎跪低，阿Sa立即上前呵番，獲得全場掌聲，大讚她們有愛和專業。

Twins的紅館演唱會進行得如火如荼，連日吸引不少圈中人前往睇騷，連近年轉戰內地發展演藝事業的鄭希怡（Yumiko）亦專程返港支持兩位好友，更帶同女兒「梁浸浸」捧場，兩母女在場內場外都不停打卡。演唱會進行期間，Yumiko趁握手環節時化身「狂迷」衝上前排位置，先向阿嬌伸手，繼而再向阿Sa招手，按頸索吻更成功得米，吻過後見阿Sa臉上留有唇膏印，即幫忙抹掉，並大讚阿Sa：「都係好靚！」惹來不少粉絲尖叫及表示羨慕。

鄺潔楹捧場跟住唱 另外，前晚演出期間發生小意外，阿Sa和阿嬌唱《跅跅步哈姆太郎》表演招牌側手翻時，阿嬌失手仆倒跪在地上，阿Sa見狀即衝上前扶起她，並從後攬着阿嬌呵番，十足大姐姐一樣。阿嬌並無大礙，繼續發揮水準落力演出，獲得全場掌聲，大讚她們專業。

無綫小花鄺潔楹（Judy）與好友林凱恩等亦有入場睇騷，Judy在社交網分享當晚片段，並發文：「話說離開Twins演唱會嘅時候，前排觀眾同我講唱得好好聽，我心諗唔係個個都有跟住唱咩？點解會聽到我？睇番手機啲片就明晒啦！P.s. 多謝Twins陪我哋走過青春。」片中見Judy以手中的螢光棒扮咪高峰，一邊睇Twins表演，一邊手舞足蹈放聲高歌，投入度滿分！若非鄰近有觀眾，相信她或會跟着Twins打起側手翻。有網民留言讚她唱得動聽，更有人笑Judy似飲醉，Judy回覆：「正常操作，醉咗應該更加好聽。」