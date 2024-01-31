人夫人妻鬥香艷 蕭正楠剝剩底褲 吳若希自信拋胸

藝人蕭正楠（阿蕭）、吳若希（Jinny）和賴慰玲在新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》有錯綜複雜的感情關係，「渣男」阿蕭與Jinny婚後又與舊愛賴慰玲藕斷絲連。他在劇中有一幕只穿底褲的裸露戲，Jinny則會穿低胸睡衣上陣，兩位人夫人妻鬥香艷！

阿蕭、Jinny、朱敏瀚（朱仔）及賴慰玲等昨日出席無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》拜神儀式。劇中阿蕭周旋在Jinny和賴慰玲之間，他直言睇劇本時已覺得好有難度，因現實中婚姻美滿，所以演繹時甚是艱難，笑稱角色很違背自己，指現實生活絕不會有劇中的「渣男」行為。問到老婆黃翠如是否像劇中的Jinny一樣崇拜他？他笑說：「唔使講啦，仲瘋狂過Jinny。」

阿蕭透露劇中有只穿底褲在Jinny面前裸露的戲份，他表示：「好唔慣喺女仔面前着底褲。」Jinny聞言笑說：「我睇慣！」阿蕭說：「但我唔慣畀人睇，好彩近排瘦咗，唔使畀你笑。」而Jinny亦會穿喱士睡衣上陣，她笑說：「可能我胸前比較偉大，大家都想我着睡衣出場。」

賴慰玲朱敏瀚考牌肥佬 至於身材嬌小的賴慰玲穿上5吋高跟鞋現身，想拉近與眾人的距離，而朱仔自爆拍此劇有遺憾：「套戲講我揸電單車，之前我同賴慰玲、張振朗去咗澳洲拍旅遊節目返嚟，我哋都話要考電單車牌，點知最近考強制試齊齊肥佬，我衰有自信，賴慰玲衰掃冧晒雪糕筒，搞到依家拍電單車戲要用替身，但我哋嚟緊會再考，希望考到。」