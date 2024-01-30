無視風波 吃喝玩樂 三上悠亞台灣吸金 觸發兩岸罵戰

日本前AV天后三上悠亞去年退役從良後，積極發展海外市場。日前她再赴台灣出席活動吸金，卻因一個emoji而觸發「辱華」風波，引發兩岸網民隔空罵戰！

日本暗黑女神三上悠亞於去年30歲生日退出AV界從良後，依然人氣高企，早前落實將參演港產片《一路向西2 東京AV攻略》，與同鄉波多野結衣、相澤南、村上悠華及港產AV女優素海霖合作。

三上日前飛到台灣，出席合作的帽子品牌在當地的新店開幕活動，前日她在社交網留言，並附上台灣旗的emoji，怎料此舉觸動大批內地網民的神經，揚言要取消關注，但亦有人力撐三上，引發兩岸網民的隔空罵戰！三上懶理風波，之後再出Post分享多張食小籠包的為食相，又在另一社交平台公開飲珍珠奶茶的照片，留言大讚台灣好玩。

踩雷早有前科 事實上，三上已不是首次引起「辱華」爭議，早於2019年，她就曾因發文表示台灣是她「最喜歡的國家」而遭內地網民出征，甚至揚言抵制；2021年，三上分享身穿漢服拋胸的性感照派福利，又引起部分內地網友的強烈反彈，批評她「侮辱中國漢服」。