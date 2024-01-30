藝人陳美齡昨日出席全港中小學生寫作比賽記者會，好友鄭國江、賈思樂等現身支持，她私人捐出3萬元獎勵金予最踴躍參加的學校。陳美齡亦提到孫女未夠一歲已懂得走路，她開心表示：「孫女好鍾意我，一見到我就唔畀其他人抱，可能我把聲好卡通聲，同埋嫲嫲只會同佢玩，唔會鬧佢，佢依家好肥，好鍾意笑，好可愛。」