娛樂

陳茵媺偕子 激動捧郎朗場
藝人陳茵媺（Aimee）與視帝老公陳豪育有兩子一女，Aimee經常於網上分享一家人的快樂出遊照，大晒家庭樂點滴。日前她在社交平台上傳與兩名兒子到主題樂園遊玩的照片，並表示能夠在樂園中欣賞鋼琴家郎朗世界級演奏很激動，更有幸偕兩子與對方合照，難怪她興奮留言：「絕對係史無前例的娛樂體驗。」
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