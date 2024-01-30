《超越班》第二季名單撒網 佘詩曼傳續任導師 高海寧「降呢」做學員？

出爐三料視后佘詩曼憑無綫劇集《新聞女王》人氣一時無兩，演技獲讚是「華人女星天花板」，不少曾與她合作的藝人都表示在她身上獲益良多。阿佘去年有份擔任導師的內地演技真人騷節目《無限超越班》，近日傳出將開拍第二季，網上率先流出陣容名單，除了上季已有參與的阿佘、吳鎮宇和梁家輝傳擔任導師外，還有影后葉童及寧靜加盟。

粉絲不值「跟沒演技的一起」

學員方面，剛在台慶頒獎禮奪得「最佳女配角」的高海寧（高Ling）竟驚現名單之上，由於其他學員多為90後及00後的內地新演員，故網民對於資歷較深、演技已獲肯定的高Ling竟然還要做學員感不解，認為她應該擔任導師而非學員，紛紛為她抱不平：「高海寧做學員？跟這群小年輕沒啥演技的一起嗎？」、「學員高海寧？不應該是導師嗎？」、「如果真請了高海寧，那你們最好對她好點」，亦有網民對她與阿佘再合作感期待。