傳男友開餐廳拖數 林凱恩捲欠薪風波急割席

昨日有爆料指林凱恩與男友在尖沙咀開設的餐廳拖欠員工薪金數十萬，她澄清沒有投資開餐廳，而餐廳老闆亦不是其男友，對於捲入糾紛直言「躺着也中槍」。

藝人林凱恩（Iris）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角成功上位，去年被指與友人在尖沙咀開設餐廳，升呢做老闆。不過，昨日有讀者爆料指她與男友張先生經營的餐廳拖欠員工薪金，而且未有作強積金供款，事件涉及六位員工，涉款數十萬元。已離職的員工除了向勞工署及積金局求助，亦曾向節目《東張西望》尋求協助，但疑因涉及公司藝人而不了了之。

強調絕非老闆 對於被指投資開設的餐廳拖欠員工薪金，Iris實在「躺着也中槍」，她昨日接受電話訪問時直言自己未有能力投資開餐廳，爆料者所指的餐廳是朋友開設，強調她沒有份。至於被指拖糧的張先生亦不是其男友，她澄清雙方只是朋友關係，更不知道對方餐廳的財政狀況，她補充：「因為間餐廳幾好食，所以間唔中都會去支持吓朋友。」

Iris曾在餐廳打卡，更被拍得駕車送椅子到店舖而被誤會是老闆，她澄清：「嗰啲櫈係另一個朋友嘅餐廳唔要，所以順便送過去。」問到被誤會是老闆而捲入今次欠薪糾紛，會否感到無奈？她說：「作為公眾人物就有心理準備面對唔同嘅事，又唔會怕咗交朋友，好多嘢都唔係自己控制到，做好自己就得。」