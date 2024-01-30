三生三旦演《白蛇》 梁兆明梁非同破舊 全心滿足粵劇迷

出品人暨總策劃彭美施（施姐）第七部粵劇作品《白蛇．許仙情越千年》將於3月26至31日在西九戲曲中心上演，今次起用三對炙手可熱的文武生與花旦。施姐直言製作曾遇樽頸位，但她遇強愈強，更拋出金句「克服到甚麼，就做到甚麼」，希望將來可以將粵劇帶到拉斯維加斯舞台。

這次《白蛇．許仙情越千年》打頭陣演出的是李秋元和梁燕飛（26-27日）、緊接是王志良與林穎施（28-29日），壓軸則是「雙梁配」梁兆明和梁非同（30-31日），消息傳出後，戲迷都準備撲飛支持。施姐昨日率領眾文武生和花旦出席記者會，場面盛大，她在台上致詞時表示《白蛇》是她第七部作品：「今次一睇演員陣容係好大亮點，但期間我遇到樽頸位，因為之前做咗六套，製作上咩投影、CG都玩晒，今次我哋都定咗啲方案，未來個幾兩個月要試，唔得就要重新諗過，所以我金句就係『克服到甚麼，就做到甚麼』，做大型演出唔可以單方面去做，得到好多贊助支持，希望各方繼續支持粵劇。」

「雙梁」已合作多次，坦言已甚有默契，亦熟悉大家的演繹方法。梁兆明受訪時指這是一套家喻戶曉的劇目，故難免有壓力，但認為三組演員搭配演出是良性競爭，有好戲看也是戲迷之福；至於梁非同則指施姐的作品一向口碑好，希望能吸引不同人士觀賞粵劇，她又說：「今次係第六次同施姐合作，《白蛇》個古仔已經流傳咗好耐，大家都知道個古仔，喺既有概念之下再創新係好有挑戰性，而演員同編導亦都去尋求突破，一齊努力做好場戲。」今次三對組合一起演繹，問到會否擔心有比較？她表示：「都係一件好事，演員可以互相學習，又可以一齊交流演繹，我會抱住互相學習嘅心態去做。」除了三對主角外，施姐更邀請到宋洪波飾演韋馱、符樹旺飾演法海、一向唱打均出色的曉瑜飾演青蛇、詹浩鋒飾演哪吒等。

彭美施盼帶上賭城舞台 施姐透露今次投資了約500萬，但認為粵劇很難賺錢，希望可以打個和，今次更邀請到曾演出《白蛇傳》、已離開舞台40年的江雪鷺擔任藝術顧問。江雪鷺大讚施姐：「佢每次作品都做到盡心盡力，又唔計較金錢同時間，同埋佢腦筋好靈活，會將壓力變成動力。」問到將來會否繼續推出作品？施姐直言心願是將粵劇推廣到海外：「我個目標好大，希望將粵劇帶到去拉斯維加斯，令更多外國人認識我哋廣東粵劇嘅精髓，希望呢個願望能夠實現。」