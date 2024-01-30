麥明詩低調捧場避風頭 吳業坤拉褲鏈當表演

歌手吳業坤相隔4年再在港舉行演唱會，粉絲要Encore足三次才肯離場。好友麥明詩專誠捧場，是她傳出婚訊後首度露面。不過論驚喜，不及吳業坤被誤會是黃色笑話的「大篩論」，同場加映「火車未到站」及摸門釘的蝦碌事，全場笑聲不斷。

無綫唱片公司「TMG一哥」吳業坤前晚在新蒲崗舉行演唱會，其日籍太太濱口愛子坐頭排高調撐場，好友JW、戴祖儀、鄭衍峰及傳出婚訊的麥明詩都有現身捧場，不過麥明詩似乎怕搶風頭，只坐在第二排，而且未到Encore時已低調離開，現場未見其未婚夫盛勁為同行，而唱片公司騷後上載坤坤和麥明詩的後台合照。曾兩度在紅館開個唱的坤坤，今次轉場至只能容納800人的細場，他多次感激歌迷買飛支持，完騷前又主動要求和台下歌迷合照，並相約紅館再見。

爆老婆聽到眼濕濕 坤坤愛食字，曾爆出金句「食好西」，故他發表與「西」同音的「大篩論」時，一度以為他又灑鹽花，他說：「記得2019年喺紅館度講過人生就好似一個篩，會篩嚟篩去，唔同年代會承載唔同嘅人，因為有窿，仲可能會遇上大篩，但努力承載，人生就會好好。我仲好想唱歌、好想返嚟，做呢個騷，希望大家唔好喺我人生中離席。」

剖白心底話後，穿背心扮Rock友的坤坤回復自戀，大爆樂手指他似謝霆鋒，當他換衫再上台時，有歌迷大聲提醒他「火車未到站」，嚇一跳的他即背向歌迷欲返後台，只是門已上鎖，他惟有走到暗角整理，並說：「拉褲鏈都係表演嚟㗎！」相當搞笑。

受訪時，自稱「唔八卦」的坤坤被問到麥明詩傳婚訊一事，他說：「我有問過，可能係假啦，佢叫我等消息喎！（盛勁為有冇嚟？）佢同位都係考到十優嘅女性朋友嚟。」他又以太太作風低調及「批盪需時」為由婉拒合照，不過指太太聽到日文歌感動到眼濕濕，笑說：「以為佢嬲我，原來佢話終於有首歌識聽。」