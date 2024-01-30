娛圈單打：子欲養而親不在 喪母之痛如刀割

「索腿天后」陳敏之嫁人生仔後，看似生活無憂，卻原來家家有本難唸的經。她日前在社交網發文，自爆最愛的媽媽病重，醫療費用龐大，但她默默付出，無怨無悔，只求天父給機會媽媽康復。詎料天不從人願，旋即傳來陳母血癌病逝的噩耗。

至親患病，家人一點也不好受，除了要奔波照顧，最慘情是無能為力，只能眼巴巴看着至親受苦；何況香港醫生收費驚人，從《見鬼》導演彭發為了醫治患癌妻子，欠下一身街數，已可見一斑。敏之坦言正默默承受龐大的醫療費，只求「天父畀多一次機會媽咪好番」，希望能再次品嘗媽媽親手炮製的愛心飯盒和靚湯，甚至連過去覺得被媽媽「日哦夜哦」是長氣，現在也覺得難能可貴。

子欲養而親不在，樹欲靜而風不息，可謂天下間最遺憾之事。敏之出自肺腑的由衷之言，獲得廣大網民支持，祝福伯母大步檻過，無奈病魔無情，敏之承受喪母之痛，心如刀割。

說起來，敏之的星途不算一帆風順，最初挾小室哲哉徒弟之名勇闖樂壇，係威係勢，後來師傅本人也自身不保，自然無暇理會遠在香港的愛徒。敏之加入TVB最初只是跑龍套，到2004年憑劇集《下一站彩虹》嶄露頭角，星途終於漸入佳境。她最為人津津樂道之作，當推《怒火街頭》的「索腿天后」。劇中她是性工作者，非常破格。

其實，娛樂圈有不少孝順女，敏之固然是其一，大家喜愛的佘詩曼一樣出名孝順，不僅為媽媽送上獨立屋，更經常帶着媽媽四圍去。所謂孝感動天，敏之一片丹心，母親在天之靈一定收到。