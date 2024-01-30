獨家訪問：張振朗心郁馬國置業 龔嘉欣補飛謝票

藝人龔嘉欣及張振朗近日以CP姿態到馬來西亞宣傳，現身商場時萬人空巷，受歡迎程度可見一斑。嘉欣直言此行要順道「謝票」，更開口想再奪馬來西亞視后殊榮。

嘉欣與振朗去年主演無綫劇集《靈戲逼人》將人氣推上頂點，前者早於4年前已憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，在當地人氣爆燈。近日二人再次「合體」，齊齊飛到馬來西亞出席《Unifu TVxTVBAnywhere》活動，同時舉行粉絲見面會及即席獻唱，所到之處擠滿群眾。

今次短短數天的旅程，對他們來說可謂收穫甚豐。嘉欣自言已幾年沒有到訪馬來西亞，面對粉絲的熱情，教她感動不已：「大家都係咁叫我哋兩個嘅角色名。其實2020年拎咗馬來西亞視后後，一路都冇機會親身多謝投票嘅觀眾，呢幾日喺活動上自然要謝票，多謝番佢哋當日投我票，希望將來有多啲機會可以繼續CP檔去宣傳或者商演啦！我想講雖然已經攞過呢個獎，但想再拎第二次，多多唔拘㗎！」

異地戀抱開放態度 她又在活動上「爆料」，指張振朗甫下機就不停追問當地樓價，笑說：「睇嚟佢已經考慮喺呢度置業。」振朗即表示：「我幾鍾意呢度嘅環境，真係幾舒服。」談到當地美食，他直言難以抗拒：「呢度嘅嘢食太好味喇，如果今日唔係要唱歌，我一定好放肆咁食，最愛就係呢度嘅蝦麵，做完嘢我就可以瘋狂食番餐。」平日喜歡下廚的嘉欣被問到有否想過成家當賢妻良母，她坦言向來喜歡小朋友：「每次有小朋友走嚟攬我，我就好想做媽媽，可惜暫時未遇到對的人。（馬來西亞男士呢？）我抱開放態度嘅，可以考慮。」