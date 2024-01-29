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韓團Big Bang前成員勝利繼早前現身柬埔寨夜店的私人派對後，近日又突襲台北夜店被捕獲，有不少粉絲拿起手機拍攝他，勝利顯得十分受落，還親民地跟眾人揮手。
64歲英國男歌手Morrissey宣布取消包括上周五、周六於美國加州舉行的連串演唱會，其巡唱經理人透露他因身體過勞，將留在瑞士蘇黎世休養兩周。
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