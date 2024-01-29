撲火無效 引4,500萬點擊 Taylor AI慾照瘋傳 驚動白宮

美國天后Taylor Swift被網民以人工智能（AI）製作的色情圖片於上周瘋傳，令她大為震怒，考慮採取法律行動，各社交網前日撲火禁止搜尋她的名字，事件亦驚動白宮回應！

AI繪圖技術發展神速，現在已經可以製作幾可亂真的虛假照片。有網民日前製作Taylor的AI鹹相，其中包括她在美式足球員男友Travis Kelce賽事中裸露身體，進行淫穢行為。圖片經上載後即在社交網瘋傳，雖然Taylor粉絲呼籲網民自律，不要分享圖片，可是未見成效，社交網官方亦反應緩慢，在17小時後才刪除圖片，但當時已有4,500萬點擊率，相關照片亦在其他戶口繼續瘋傳。

社交網禁搜尋其名字 知情者透露Taylor非常憤怒，考慮採取法律行動。該社交網前日起禁止搜尋Taylor Swift的名字，顯示「帖子現在無法載入，請再嘗試。」在另一社交網，假如輸入「Taylor Swift AI」，更會顯示警告：「你所輸入的詞語可能與危險組織與人物有關，在這不被允許。」社交網官方發出聲明，指目前正密切關注事件，確保違規內容會立即被處理及刪除。

事件更驚動白宮，白宮公關秘書Karine Jean-Pierre於記者會回應記者提問，指AI鹹相事件「令人擔憂」：「國會當然應該立法，這是應付部分這些問題的方法。」她又表示：「社交網站對維持自己的規矩有重要責任，阻止這些材料流通。我們知道執法不力，對女人與女孩影響特別大，很遺憾地，她們很大程度上是網上滋擾與欺凌的目標。」