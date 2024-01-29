暢所欲玄：馬上就要過年

先談貼春聯，不知從那時開始，很多人把「福」字倒貼，取其音「福到」。我的意見是第一個動作出問題，福未到，先把福倒，倒了怎會有福到臨？為甚麼大家不先想想文字的創造是先賢按生活實踐而得出，以福字為例，從「衣」字部，旁邊為一口田，即有豐衣足食、有田有地的意思，時人的想像力太豐富，但對字體的任何改動都要合情合理。按照傳統習俗，貼春聯最好在太陽下山時貼上，「福」字最理想是貼在大門上的字體要大一點，貼在屋內的要稍為細，寓意把福帶進家裏。另外，今年家中最適合貼春聯的位置分別為北方正財位，可貼「財富大開」、「生意興隆」等揮春；西南方貴人位，可貼「家宅興隆」、「良緣早結」、「貴人扶持」等揮春；東方偏財位，可貼「股票大升」、「彩票大勝」等。貼春聯前要打掃乾淨，寓意除舊迎新，把家中磁場改好，迎春接福。