黃曉明品嘗幸福的味道

內地男星黃曉明日前上載多張跟母親一起在廚房包韮菜盒子的照片，相中的黃母穿起圍裙，正在認真的包餡，而曉明則從旁協助，曉明寫道：「媽媽來劇組探班也閒不住呢，特地給大家包了我們山東的韮菜盒子，特別香！在劇組還能夠嘗到家的味道，好幸福哈哈哈哈！」