梁凱晴練體能有備而戰

前J2女神梁凱晴熱愛行山做運動，以保持苗條身材。近日她到了台灣軍艦岩親山步道行山，指是趁機到山上放飛自我，並上傳了行山照到社交平台，大晒美好身段，相當吸睛，她留言道：「為了之後出國的超級長長長班，只好開始練體力啦！」