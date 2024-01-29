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小S赤條條 老公無動於衷
台灣女星徐熙娣（小S）老公許雅鈞於去年底被爆出與啦啦隊女神陳波波夜蒲的緋聞後，2人婚姻狀況備受外界關注。日前小S於節目上不諱言自己對老公已不具性吸引力外，更分享有次自己沖涼後赤條條的問老公：「Baby，你是不是真的很不愛我了？」當堂嚇到老公口說她很性感，但眼睛很誠實，連眼尾也沒看她一眼。
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