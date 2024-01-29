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迪麗熱巴換化妝師 耳目一新
新疆美女迪麗熱巴近日以一襲金色低胸裙現身活動，有網友更發現她最近轉換了新化妝師金鶴龍。據知由於熱巴之前出席活動的化妝過於重手，令她看來略顯老氣，更慘被嘲似巫婆，引起粉絲不滿，因此公司只好換人。而金鶴龍在圈內薄有名氣，網友叮囑公司要好好留住人才。
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