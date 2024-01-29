王嘉爾幫紋身師作「福」

藝人王嘉爾早前飛往法國出席時裝周活動，被發現手腕上多了新圖案，紋了Love（愛）、 Trust（信任）及 Principle（原則）的字樣，現時他全身共有超過11個紋身。近日他還升格當了紋身師，親身操刀幫自己的紋身師紋身，並替他選了一個「福」字，祝願對方「福到」。