被盜用肖像代言飲品 陳奕迅打假：不要受騙

不法分子盜用藝人肖像的新聞屢見不鮮，近日歌手陳奕迅（Eason）亦成為目標。有內地的飲品品牌將Eason的肖像及名字用於果汁產品的包裝上，並進行招商，有見及此，Eason的公司即時在社交網發布聲明澄清以正視聽，並強調：「從未洽談、授權及代言任何品牌果汁產品。警告該飲品公司自律，立即停止所有侵權行為。請各界人士注意，不要受騙，並嚴厲譴責此類虛假宣傳和詐騙行為！」

聲明中指出會對該公司展開維權行動，又圖文並茂將相關侵權商品及廣告放上網，並標記上「假」字樣。最搞笑的是歌迷紛紛在留言區趁機提出其他要求：「安排一個網店，想買演唱會的帽子、衣服及包包」、「多出點代言，想給我老公花錢」、「何時官宣演唱會武漢站」。

廈門站發揮最佳 另外，Eason前日繼續在廈門站舉行巡唱，他在台上指當晚是他在整個巡唱中唱得最好的一場：「唱得最完整也有一些情緒，很特別，我會記得127，你們也有份，因為你們能量的關係，我很少會唱到有淚光，我是非常理智的人。」期間很多觀眾點唱《富士山下》，最後在Eason領唱下，變成全場大合唱，他完騷後在社交網發文稱：「我會好好記住1.27，謝謝你們！」