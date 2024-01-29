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范冰冰「翻身作」 下月北美首映
內地女星范冰冰自從遭內地封殺後，近年轉往海外發展，繼夥拍荷里活動作演員里安納遜合作電影《極地冰劫2》之後，近日再傳來好消息，她與韓國女星李周映合作的韓片《綠夜》宣布入圍美國第39屆聖巴巴拉國際電影節美國首映單元，並將於2月12日在北美首映。
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