捲性醜聞男星同日現身 炎亞綸風騷做店長 宥勝唔敢講復出

去年捲入「#Me Too」風波的台灣藝人炎亞綸與宥勝前日分別現身公開活動，甩#Me Too控罪的炎亞綸為自家品牌擔任一日店長，獲200多粉絲撐場，強勢復出；至於自風波後首露面的宥勝剛好相反，仍有案件在身的他坦言不敢說復出。

炎亞綸去年6月被網紅耀樂指控偷拍私密片及性侵，令事業重創，去年尾獲判強制性交不起訴處分，沉寂7個多月後，他最近積極復出，繼早前在台大醫院雲林分院擔任表演嘉賓後，前日又為自家品牌擔任一日店長，現場逾200粉絲捧場。炎亞綸身穿黃色毛衣，全程笑容滿面，跟粉絲近距離互動兼玩遊戲，心情靚爆滿場飛。主持人問他是否把本名吳庚霖改為吳秉孺，他直認不諱並笑言：「改名轉運。」

至於是否已經滿血復活？他幽默反問：「我之前有失血嗎？嘴唇發紫嗎？」其後正式回答：「之前其實也沒有停下來，計劃沒有被打擾，我一直希望可以做貢獻社會的事情，真的不是因為復出。」他指現時心情平靜很多，知道粉絲很理解他，問到龍年的計劃，他稱要去點燈，工作方面，他自言不着急，看老天怎麼安排，路就怎麼走，他有其他規劃，但會盡可能陪伴粉絲。

為過去事情負責 另外，宥勝亦於去年被控性騷擾，其案件仍在審理中，期間他一直保持低調未有露面。前日他帶同太太及子女一起參加「友善稻米計劃」活動拔蘿蔔，心情看來不錯，是他自性醜聞風波後首現身公開活動。被問到性騷擾風波時，他停頓一下，至於有否想過復出娛樂圈，他坦言不敢說復出，但該處理的事情就處理，過去有些事情要負責的就負責，未來會持續推廣友善農業，演藝圈的部分暫時沒有去想。