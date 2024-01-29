推Job溫書 好成績唔易攞 鍾柔美：我唔係學霸！

Yumi、Windy、譚俊彥、曾比特、游嘉欣等前晚現身無綫節目《慈善星輝仁濟夜》，早前於無綫《萬千星輝頒獎典禮》拿下「最具潛質新人」獎的Yumi，對於大熱姚焯菲（Chantel）捧蛋，令一眾Chantel粉絲戥偶像不值，Yumi不諱言自己獲獎，但隊友也戥她開心，當晚Chantel也有現身慶功，故不存在對方不開心之說。

談到Windy與Yumi是今年同屆DSE考生，日前更已收到Mock Exam成績，Windy表示超乎意料的好，數學科進步明顯，由不合格補底後變合格，有信心音樂和中文拿到更好成績。Yumi同樣考得不錯，數學經過日日操練後已追上進度，但重申拿5**不易，並澄清從沒有自稱是學霸：「我唔係狀元，或者學霸，成績靠努力，唔好再叫我學霸，學校有好成績，全港咁多好學校。（學霸令你有壓力？）冇壓力，會做好自己。」雖然同是應屆考生，但並非對手，大家選修科不同，所以不會一起溫書，但也會互相交流試題，更表示下月將減少工作，全日的工作不會接，但覺得排舞可以，視為溫書後的正常放鬆活動，Windy亦表示推掉不少工作專心溫書。對於Chantel已返回新西蘭繼續學業，二人大感不捨，更有意於DSE考試後齊齊飛當地探望Chantel，順道當畢業旅行。