推Job溫書 好成績唔易攞 鍾柔美：我唔係學霸！
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）將應付DSE考試，近日二人的模擬考試成績均有進步，Yumi認為考試要拿高分絕非易事，現時成績全靠努力，望大眾不要再稱她為學霸，更指完成考試後，有意孖Windy飛新西蘭探望隊友姚焯菲，順道當作畢業旅行。
Yumi、Windy、譚俊彥、曾比特、游嘉欣等前晚現身無綫節目《慈善星輝仁濟夜》，早前於無綫《萬千星輝頒獎典禮》拿下「最具潛質新人」獎的Yumi，對於大熱姚焯菲（Chantel）捧蛋，令一眾Chantel粉絲戥偶像不值，Yumi不諱言自己獲獎，但隊友也戥她開心，當晚Chantel也有現身慶功，故不存在對方不開心之說。
談到Windy與Yumi是今年同屆DSE考生，日前更已收到Mock Exam成績，Windy表示超乎意料的好，數學科進步明顯，由不合格補底後變合格，有信心音樂和中文拿到更好成績。Yumi同樣考得不錯，數學經過日日操練後已追上進度，但重申拿5**不易，並澄清從沒有自稱是學霸：「我唔係狀元，或者學霸，成績靠努力，唔好再叫我學霸，學校有好成績，全港咁多好學校。（學霸令你有壓力？）冇壓力，會做好自己。」雖然同是應屆考生，但並非對手，大家選修科不同，所以不會一起溫書，但也會互相交流試題，更表示下月將減少工作，全日的工作不會接，但覺得排舞可以，視為溫書後的正常放鬆活動，Windy亦表示推掉不少工作專心溫書。對於Chantel已返回新西蘭繼續學業，二人大感不捨，更有意於DSE考試後齊齊飛當地探望Chantel，順道當畢業旅行。
譚俊彥留港度歲陪雙親
視帝譚俊彥剛從馬來西亞登台返港，表示日前參與慈善探訪，對其中一個父親失去至親的個案有很大感觸，望能運用自己的知名度，幫助更多社會上需要幫忙的人，亦提醒自己要珍惜健康和身邊人：「每年頒獎禮都見到好多台前幕後嘅人就咁走咗，希望盡少少綿力令大家關注多啲，今年重心會拍多啲劇，想拍多啲貼地題材，就可以多落區幫助更多。」更指於馬國見家家戶戶重視過年氣氛，感染他更掛念家人，故決定今年留港度歲，多抽時間陪伴雙親。
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