中娛星動：掟銀彈慰勞工作團隊 倪妮送逾5千元禮盒 豪過楊冪

內地藝人近日趁農曆新年將至，向工作人員及媒體送上禮品包，芸芸紅星中以「謀女郎」倪妮最為闊綽，每份禮盒豪花逾5千元人民幣，內裏全是大牌護膚品及化妝品，緊隨其後是頂流女星楊冪及楊紫，每份禮品包同樣總值逾4千元人民幣。

春節將至，內地藝人習慣準備紅包、禮物等慰勞並肩作戰一整年的工作團隊，即使上至頂流級，下至小花亦趁節日表心意，包括楊冪、倪妮、劉詩詩、趙露思、白鹿、楊紫、劉昊然、譚松韻等，當中楊冪日前送給員工的新年禮物更成為網上熱搜，皆因除禮品夠分量外，更誠意十足。

有網民把眾星的新年禮盒作比併，最豪氣為倪妮，她去年憑電影《消失的她》叫好叫座，還升呢影后，身價增長自然出手比往年闊綽，雖然以環保牛皮紙當禮盒，但內裏卻全是大牌護膚品及化妝品，還有藍牙音響、掛飾、斜孭包及麻雀，估計總值逾5千元人民幣（約5,508港元）。而「流量女星」楊冪的禮盒內裏全部都是她代言的商品，難怪員工也祝願老闆：「一路長紅，拿下更多的代言。」禮盒內有一張賀卡註明禮物清單，包括有護膚品、身體及頭髮護理、購鞋卡、龍年紅襪、運動帽等共9個項目。有網民估計每份禮盒的商品總額約近4千元人民幣（約4,355港元），送出250份總價達百萬元人民幣。至於「90後小花」楊紫的禮盒亦不乏貴價品牌，總值也超過4千多元，與楊冪可謂不相伯仲。

劉詩詩出手低過小花 另外，上位中的「甜寵女神」趙露思的禮盒包含10個品牌，物品多到禮盒要分兩層，內裏由護膚品、日用品、服飾，甚至女性用品等都有，範圍相當廣。相反早前憑劇集《一念關山》人氣再次登頂的一線花旦劉詩詩，禮盒中僅有洗髮套裝、唇膏、冷帽等7件物品，未有選高檔品牌之餘，數量也不及小花，令人大跌眼鏡！不過，有網友指出手低的藝人尚有劉昊然及王源，前者3件禮品包括日曆、紅酒及帆布包。而王源則僅送了保暖壺、手提風扇、面膜、多功能遊戲棋，以其知名度而言，似乎較為吝嗇。